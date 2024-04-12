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Spor, Basketbol

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde sarı lacivertliler finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 yenerek finale yükseldi.

Serkan Avci, Yakup Sağlam  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde sarı lacivertliler finale yükseldi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 yendi.

Sarı lacivertliler, 14 Nisan'da oynanacak finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi oldu.

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