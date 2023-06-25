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Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Belçika, tarihinde ilk kez kupayı kazandı

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 64-58 yenerek tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fatih Erel  | 25.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Belçika, tarihinde ilk kez kupayı kazandı Fotoğraf: Ales Beno/AA

İstanbul

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapılan final maçında ilk çeyreği 17-13 önde geçen İspanya, devreye de 32-25 önde girdi.

İspanya, üçüncü çeyreği de 48-43 önde geçmesine rağmen Belçika, son çeyrekte farkı kapatarak öne geçti ve maçı da 6 sayı farkla 64-58 kazandı.

Belçika'da Emma Meesseman, kaydettiği 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan Meesseman, turnuvanın da "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

2017 ve 2021'deki turnuvaları üçüncülükle tamamlayan Belçika, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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