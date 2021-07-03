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Spor, Basketbol

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun perde arkası film oldu

THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in dörtlü final yolculuğundan kupayı kazandığı süreçte yaşadığı özel anların anlatılacağı 'Köln'de bir asma kilit' isimli film yarın gösterime girecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.07.2021
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun perde arkası film oldu

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Kulübü'nün Youtube kanalında dört bölüm halinde yayımlanacak film sayesinde basketbolseverler şampiyonluğun perde arkasını izleyebilecek.

Serinin ilk bölümü yarın Türkçe ve İngilizce altyazı ile izleyicilere sunulacak.

Anadolu Efes kafilesinin Köln uçuşuyla başlayacak olan filmde Köln'de yaşananların yanı sıra oyuncuların uçuşlarda yaşadıkları, otel yaşamı, basın toplantılarında yaşanan ilginç anlar, maçlar sırasındaki bench hikayeleri, yarı final ve final maçı arasında yapılan sohbetler, final maçından sonra yaşananlar izlenebilecek.

Filmin ismi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir kilit asmasından geliyor.

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