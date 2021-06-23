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Spor, Basketbol

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finalde

Emrah Oktay   | 23.06.2021
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finalde

Istanbul

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, "Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri"nde finale kaldı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 42 takımın pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı yarışmada Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko finale yükseldi.

Türk takımlarının yanı sıra İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ile Dolomiti Energia Trento, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid ve Valencia Basket ile Litvanya'nın Zalgiris takımları da finalde yer alacak.

Finale aşamasında yer alan takımlar arasında altın, gümüş ve bronz ödül kazanan projeler ise Avrupa Ligi organizasyonu tarafından açıklanacak.​​​​​​​

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