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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

Fatih Erel  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u konuk edecek

İstanbul

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

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