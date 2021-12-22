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Spor, Basketbol

Anadolu Efes Kızılyıldız mts'i tek sayı farkla yendi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 84-83 yendi.

Ercan Çakar   | 22.12.2021
Anadolu Efes Kızılyıldız mts'i tek sayı farkla yendi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Anadolu Efes bu sonuçla ligde üst üste 3, toplamda ise 9. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Pleis, Beaubois ve Anderson'un etkili mücadelesiyle ilk periyodu 31-21 üstün geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde hücumda tutuk kalan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız mts, 14. dakikada farkı 1 sayıya (31-30) indirdi. Savunmada da yeterli sertliği gösteremeyen lacivert-beyazlı takım karşısında Lazic ve Wolters ile etkili olmaya devam eden Sırp ekibi, üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına 46-43 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili oyununu taşıyan Kızılyıldız mts, Lazic, Kalinic ve Kuzmic'in basketleriyle 25. dakikada skoru 53-62 yaptı. Anadolu Efes, organize hücumlarla skora dengeye getirmeye çalışırken, Sırp ekibi son periyoda da 68-65 önde girdi.

Son çeyreğin büyük bölümünde hücumda istediği oyunu sergileyemeyen Anadolu Efes karşısında Lazarevic ve Kalinic ile sayı üreten Kızılyıldız mts, son iki dakikaya 81-74 önde girdi. Daha sonra Micic ile 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes bitime 38 saniye kala farkı 1 sayıya (80-81) indirdi. Kızılyıldız mts, Kalinic'in basketiyle bitime 15 saniye kala farkı 3 sayıya (80-83) çıkarırken, Anadolu Efes rakibine Micic ile karşılık verdi ve bitime 11 saniye kala tekrar farkı 1 sayıya (82-83) düşürdü.

Maçta bitime 10 saniye kala Kalinic kullandığı iki serbest atışı da kaçırırken, Anadolu Efes'in hücumunda Micic bitime bir saniye kala kendisine yapılan faul sonrası kullandığı iki atışta da isabet sağladı ve takımını 84-83 öne geçirdi. Lacivert-beyazlı takım, Micic'in son bölümde oldukça etkili bir performans sergilediği maçtan 84-83 galip ayrıldı.

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