Dolar
18.62
Euro
19.05
Altın
1,740.19
ETH/USDT
1,121.40
BTC/USDT
16,124.00
BIST 100
4,517.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Süha Gür   | 21.11.2022
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak

İstanbul

Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son maçında evinde Barcelona'yı mağlup ederek moral buldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi EA7 Emporio Armani ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 776. maç

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 776. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 775 karşılaşmada 441 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 528. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 527 mücadelenin 284'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yılını kutladı
Amasya'daki trafik kazasında yaralananlardan üçü taburcu edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında annesiyle hayatını kaybeden Yağmur'un sırası boş kaldı

Benzer haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak

NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı

NBA'de Minnesota Timberwolves'tan üst üste üçüncü galibiyet

NBA'de Celtics hız kesmiyor

NBA'de Celtics hız kesmiyor
NBA'de Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti

NBA'de Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet