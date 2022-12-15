Dolar
18.64
Euro
19.80
Altın
1,779.91
ETH/USDT
1,289.10
BTC/USDT
17,700.00
BIST 100
5,190.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"nda konuşuyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da Brand & Sport Summit'te "Türk Futbolunda Yeni Hedefler" konulu oturumda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

Serdal Kalaycı   | 15.12.2022
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan deplasmanında

İstanbul

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.

Avrupa'da 781. maç

Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor
"Zincir 2" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite gençliğinin profilini çıkarıyor

Benzer haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan deplasmanında

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan deplasmanında

NBA'de Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı 141-128 yendi

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

NBA lideri Celtics art arda 2. maçını kaybetti

NBA lideri Celtics art arda 2. maçını kaybetti
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Bacon ve Henry

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Bacon ve Henry
NBA'de 76ers, Lakers'ı uzatmada yendi

NBA'de 76ers, Lakers'ı uzatmada yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet