Spor, Basketbol

Türk Telekom, sezonu Beşiktaş GAİN deplasmanında açıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 2025-2026 sezonuna yarın Beşiktaş GAİN deplasmanında başlayacak.

Salih Ulaş Şahan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Türk Telekom, sezonu Beşiktaş GAİN deplasmanında açıyor

Ankara

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de oynanacak.

Hazırlık süreci

Yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos'ta başlayan Türk Telekom, 18 Ağustos'ta Antalya'da kampa girdi.

Daha sonra çalışmalarını Ankara'da devam ettiren mavi-beyazlılar, çıktığı 9 hazırlık maçında 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Transfer çalışmaları

Türk Telekom, yeni sezon planlamasında 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, 8 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinde gelen ve giden basketbolcular ise şöyle:

Gelenler: Doğuş Özdemiroğlu, Yavuz Gültekin, Emircan Koşut, Ata Kahraman, Marko Simonovic, Jordan Usher, Kyle Allman Jr., Andrejs Grazulis, Kris Bankston, Jaleen Smith, Michael Devoe

Gidenler: Anthony Brown, Braian Angola, Javon Bess, Yoan Makoundou, İsmet Akpınar, Olivier Hanlan, Mahir Ağva, Kenneth Smith

Avrupa serüveni başlıyor

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra BKT Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

Mavi-beyazlı takım, bu sezon Avrupa'daki ilk maçına 30 Eylül'de Ratiopharm Ulm karşısında çıkacak.

Geçen sezon sıralamaları

Başkent ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu 13 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 10. sırada tamamladı.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda ise Hapoel Shlomo'ya çeyrek finalde elendi.

