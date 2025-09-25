Dolar
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenör Aydan Siyavuş'un rekoru, 27 yıldır kırılamadı.

25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

İstanbul

Galatasaray'ın başantrenörü olduğu 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kazanan başantrenör konumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olan Aydan Siyavuş, 1983-1984'te de Anadolu Efes'in başında mutlu sona ulaştı.

Siyavuş'u, Örs ve Ataman takip ediyor

Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 sezonlarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996 ile 1996-1997'de de 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman, ligde 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaştı.

Ergin Ataman 3 farklı takımla şampiyon oldu

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkati çekiyor.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık özlemine son vererek ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.

Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon art arda ligde mutlu sona ulaştı.

Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan başantrenörler oldu.

En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.

Sırp başantrenör, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 10 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde de 2'şer şampiyonluk kazanan sarı-lacivertli takım, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.

Ligde 7 yabancı başantrenör şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 de yabancı başantrenör şampiyonluk ipini göğüsledi.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010'da şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022'de Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı.

Şampiyon takımlar ve başantrenörleri

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

SezonŞampiyonAntrenör
1966-67AltınorduSamim Göreç
1967-68İTÜMehmet Baturalp
1968-69GalatasarayPetar Simenov
1969-70İTÜMehmet Baturalp
1970-71İTÜŞengün Kaplanoğlu
1971-72İTÜSamim Göreç
1972-73İTÜÖner Şaylan
1973-74MuhafızgücüArmağan Asena
1974-75BeşiktaşCavit Altunay
1975-76EczacıbaşıAydan Siyavuş
1976-77EczacıbaşıAydan Siyavuş
1977-78EczacıbaşıAydan Siyavuş
1978-79Efes PilsenFaruk Akagün
1979-80EczacıbaşıAydan Siyavuş
1980-81EczacıbaşıAydan Siyavuş
1981-82EczacıbaşıAydan Siyavuş
1982-83Efes PilsenRıza Erverdi
1983-84Efes PilsenAydan Siyavuş
1984-85GalatasarayNur Germen
1985-86GalatasarayFehmi Sadıkoğlu
1986-87KarşıyakaNadir Vekiloğlu
1987-88EczacıbaşıMehmet Baturalp
1988-89EczacıbaşıMehmet Baturalp
1989-90GalatasarayFaruk Akagün
1990-91FenerbahçeÇetin Yılmaz
1991-92Efes PilsenAydın Örs
1992-93Efes PilsenAydın Örs
1993-94Efes PilsenAydın Örs
1994-95ÜlkersporÇetin Yılmaz
1995-96Efes PilsenAydın Örs
1996-97Efes PilsenAydın Örs
1997-98ÜlkersporÇetin Yılmaz
1998-99TOFAŞJasmin Repesa
1999-00TOFAŞTolga Öngören
2000-01ÜlkersporMurat Didin
2001-02Efes PilsenOktay Mahmuti
2002-03Efes PilsenOktay Mahmuti
2003-04Efes PilsenOktay Mahmuti
2004-05Efes PilsenOktay Mahmuti
2005-06ÜlkersporMurat Özyer
2006-07Fenerbahçe ÜlkerAydın Örs
2007-08Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2008-09Efes PilsenErgin Ataman
2009-10Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2010-11Fenerbahçe ÜlkerNeven Spahija
2011-12Beşiktaş MilangazErgin Ataman
2012-13Galatasaray Medical ParkErgin Ataman
2013-14Fenerbahçe ÜlkerZeljko Obradovic
2014-15Pınar KarşıyakaUfuk Sarıca
2015-16FenerbahçeZeljko Obradovic
2016-17FenerbahçeZeljko Obradovic
2017-18Fenerbahçe DoğuşZeljko Obradovic
2018-19Anadolu EfesErgin Ataman
2020-21Anadolu EfesErgin Ataman
2021-22Fenerbahçe BekoAleksandar Djordjevic
2022-23Anadolu EfesErgin Ataman
2023-24Fenerbahçe BekoSarunas Jasikevicius
2024-25Fenerbahçe BekoSarunas Jasikevicius

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

