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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi

Ceren Aydınonat  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri tükendi

İstanbul

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 6 Şubat Perşembe günü oynayacağı İzlanda maçının biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Kocaeli'de saat 19.00'da oynanacak müsabakanın biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi.

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