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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yarınki rakibi Macaristan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Murat Kaya  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yarınki rakibi Macaristan

Lübliyana

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 13.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

D Grubu'nda Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Slovakya ile Macaristan yer alıyor. Grupta yarın Sırbistan ile Slovakya ise ikinci maçlarını (TSİ) 21.45'te yapacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Sırbistan ile mücadele edecek.

Turnuva formatı

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 takım, dörderli şekilde 4 grupta mücadele ediyor.

Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.

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