Genç milli halterci Engin Kara, Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı
Milli halterci Engin Kara, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Engin Kara, koparmada 136 ve toplamda 300 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli halterci, silkmede 164 kiloluk kaldırış yaptı.