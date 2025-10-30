Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Genç milli halterci Engin Kara, Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Milli halterci Engin Kara, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Genç milli halterci Engin Kara, Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Engin Kara, koparmada 136 ve toplamda 300 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli halterci, silkmede 164 kiloluk kaldırış yaptı.

