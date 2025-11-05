Dolar
42.10
Euro
48.36
Altın
3,980.30
ETH/USDT
3,373.00
BTC/USDT
103,438.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve kaleci Ognjen Bjelicic, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Spor

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası, Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası ve Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası başladı.

Mustafa Kurt  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası, Alanya'da başladı Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen organizasyonda, 20 ülkeden 650 sporcu mücadele ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 Kasım'a kadar sürecek yarışlara bugün başladıklarını söyledi.

Aydın, para pentatlonda 25 sporcunun yer aldığını kaydetti.

Şampiyonaya Türkiye'den 217 sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Bu organizasyonları ülkemizde yaparak altyapımızı geliştirmek istiyoruz. Şu anda altyapıda çok başarılı sporcularımız yetişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bu konuda çok büyük yardımları var. Altyapıyı güçlendirip 2028, 2032, 2036 Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur
Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

Benzer haberler

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası, Alanya'da başladı

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası, Alanya'da başladı

Genç milli halterci Engin Kara, Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Alanya'da denizde hortum oluştu

Alanyaspor "ligden düşme" korkusu yaşamak istemiyor

Alanyaspor "ligden düşme" korkusu yaşamak istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet