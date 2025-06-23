Dolar
39.73
Euro
45.76
Altın
3,355.40
ETH/USDT
2,270.70
BTC/USDT
102,032.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile Bakanlık ve Türk Kızılay arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine katılıyor
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mutlu Demirtaştan  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak

Atina

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye, çeyrek finalde İtalya'ya kaybetmesi halinde ise 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye, İtalya'ya karşı 7 resmi maçın 6'sını kazandı

Ay-yıldızlılar, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.

Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 kez karşılaştığı rakibini 64-59, 63-55 ve 80-61'lik skorlarla mağlup etti.

İtalya ile 2013, 2015 ve 2017'de düzenlenen şampiyonalarda da karşılaşan milliler, bu maçları ise 66-46, 50-44 ve 54-53 kazandı.

Son 2 maçı İtalya kazandı

Milli takım, İtalya karşısında biri hazırlık maçı olmak üzere çıktığı son 2 karşılaşmayı kaybetti.

İtalya önünde son resmi karşılaşmasını 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası gruplarında oynayan Türkiye, rakibine 57-54'lük skorla yenildi.

İki takımın Haziran 2021'de oynadığı hazırlık maçında da galip gelen taraf, 83-44'lük skorla İtalya oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 181 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu bildirdi
Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

Benzer haberler

NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder

NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 181 şüpheli tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 181 şüpheli tutuklandı
Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet