Euro
10.35
Dolar
8.72
BIST 100
1,395.44
Altın
1,776.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu, “Liderler Oturumu I” ile devam ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.

Halil İbrahim Avşar   | 18.06.2021
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi

Ankara

Karşılaşmaya iyi başlayamayan milli takım, ilk 5 dakikada 2 sayıda kaldı. Bosna Hersek, üç sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atıştan bulduğu basketlerle 5. dakikayı 7-2 önde geçti. A Milli Takım, Tavic'in üçlüğüyle 7. dakikada farkı 10 sayıya (4-14) çıkaran Bosna Hersek karşısında ilk periyodu 17-8 geride tamamladı.

İkinci periyotta Bosna Hersek'in top kayıplarını Melis ile iyi değerlendirerek oyuna ortak olan Türkiye, Pelin ve Bahar'ın da skora katkısıyla 12-0'lık seri yakaladı ve 18. dakikada 22-22'lik eşitliği sağladı. Soyunma odasına 27-26 Bosna Hersek'in üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğin başında hızlı hücumlarla etkili olan milliler, 24. dakikada 37-30'luk üstünlüğe ulaştı. İyi bir ritim yakalayan ve Gökşen'in 28. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (44-36) çıkaran A Milli Takım, üçüncü periyodu 44-38 önde bitirdi.

Final periyoduna 17-0'lık seriyle başlayan Bosna Hersek karşısında 55-44 geriye düşen milliler, moral üstünlüğünü kaybetti. Rakibine 64-54 yenilen milli takım, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 20 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
İspanya 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek'e yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

Bosna Savaşında diri diri yakılan üç bin kurban güllerle anıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 75-41 yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 75-41 yenildi
'Bosna Kasabı'nın müebbet cezasının onanması kurban yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

'Bosna Kasabı'nın müebbet cezasının onanması kurban yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı
'Bosna Kasabı'nın müebbet cezasının onanması Boşnak siyasetçilerce memnuniyetle karşılandı

'Bosna Kasabı'nın müebbet cezasının onanması Boşnak siyasetçilerce memnuniyetle karşılandı