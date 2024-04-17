Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da nisanda kar yağdı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sabah başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Sarajevo
Son günlerde havaların ısınmasıyla baharı yaşayan Saraybosnalılar, nisanda yağan kar nedeniyle, bu sabah işe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkarken zor anlar yaşadı.
Birçok kişinin erken saatlerden itibaren araçlarını ve evlerinin önünü temizlemek için işe koyulduğu şehirde, ulaşımda aksaklıklar oldu.
Çok sayıda ağaç dalı karın ağırlığıyla kırılırken, baharın gelmesiyle açan çiçekler de karla kaplandı.