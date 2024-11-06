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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 443. resmi maçını oynayacak

FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Romanya'yla karşılaşacak Türkiye, resmi maçlarda 443. kez parkeye çıkacak.

Erkan Tiryaki  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 443. resmi maçını oynayacak

Ankara

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 443. resmi maçına yarın FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya karşısında çıkacak.

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya'yı konuk edecek Türkiye, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 443. sınavını verecek.

Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 442 resmi müsabakada 259 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.

İlk maç Batı Almanya'yla

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964'te oynadı.

Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Münih'te Batı Almanya'yla karşılaştı. Milli takım, ilk maçında rakibine 48-43 kaybetti.

Romanya'yla 8 yıl sonra

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yla 8 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Rakibiyle FIBA 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yine aynı grupta olan Türkiye, iki karşılaşmayı da kazandı.

Son olarak 23 Kasım 2016'da karşılaşan iki takımın maçından Türkiye, 64-54'lük skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hedef 11. kez şampiyonaya katılmak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 11. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyor.

Grupta lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya elde etti.


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