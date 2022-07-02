A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Büyük Britanya'ya konuk olacak

İstanbul
Vertu Motors Arena'daki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilmişti.
FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
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