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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Bulgaristan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Bulgaristan ile karşılaşacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.


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