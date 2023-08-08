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A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Polonya'yı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Polonya'yı 87-84 yendi.

Emrah Oktay  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Polonya'yı yendi Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle tamamlandı. Düşük tempoda oynanan mücadelenin ikinci periyodunda da iki takımdan oyun olarak rakibine karşı net üstünlük kuran olmadı ve devre arasına 37-37 berabere girildi.

İlk yarıda ay-yıldızlı ekipte skor yükü dengeli dağılırken Onuralp 7, Alperen ile Ömer Faruk altışar, Furkan ise 5 sayı üretti. Polonya'da ise Balcerowski 13, Milicic 10 sayıyla takımlarında öne çıktı.

İkinci devrenin başında Sokolowski'nin basketleriyle etkili olan Polonya, 24. dakikada farkı 9 sayıya (41-50) çıkardı. Furkan Korkmaz'ın yönlendirmesinde Ömer Faruk Yurtseven'in skorer oyunuyla etkili olan milliler, 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-56) indirdi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Polonya, 3. çeyreği 62-59 önde tamamladı.

Son çeyreğe Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın 3 sayı çizgisi gerisinden basketleriyle giren "12 Dev Adam" 34. dakikada 73-72 öne geçti. Alperen Şengün'ün arka arkaya kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 87-84 kazandı.

A Milli Takım'da 14'ü son çeyrekte olmak üzere 24 sayı üreten Alperen Şengün, hem maçın en skorer 2 oyuncusundan biri oldu hem de galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 14, Onuralp Bitim ise 12 sayıyla mücadele etti.

Polonya'da ise Balcerowski 24 sayı kaydetti.

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