Euro
10.32
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
logo
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak

Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 02.35'te başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

Ercan Çakar   | 03.07.2021
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak

Istanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 02.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan ise A Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'ya 97-91 yenilirken, ikinci maçında Çin'i 105-80 mağlup ederek grup ikincisi olarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçlarını kazanacak takımlar, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te finalde karşılaşacak.

Yunanistan ile 65. randevu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi.

İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26'sını Türkiye, 38'ini ise Yunanistan kazandı.

Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. İstanbul'da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı
Lübnan'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak

Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti
Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı