A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile 66. randevuya çıkıyor
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan ile 66. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Tarihinde Yunanistan ile ilk maçını 24 Haziran 1936 tarihinde oynayan ay-yıldızlılar, İstanbul'daki ikili temas mücadelesini 49-12 kazandı.
Yunanistan'la son olarak geçen yıl temmuz ayında Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşan milli takım, rakibine 81-63'lük skorla mağlup oldu.
İki takım arasında daha önce oynanan 65 maçın 26'sında Türkiye salondan galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan'a konuk olacak.
Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.