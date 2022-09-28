36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı

Ankara
İlk periyota iyi başlayan Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Zizic ve M'Baye'nin sayılarıyla ilk 4,5 dakikayı 13-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Motley, Pierre, Samet Geyik ve Calathes'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya, boyalı alandaki etkili oyunuyla karşılık veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyodunda her iki takımda ilk iki dakika sayı bulamadı. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 14. dakikası 25-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Zicic, M'Baye, Micic ve Beaubois'in sayılarıyla periyodun bitimine 1 dakika 35 saniye kala aradaki farkı 17 sayıya (20-37) çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 19 sayı farkla 42-23 önde girdi.
Üçüncü periyot da iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 23. dakikası 45-25 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Guduric, Davis ve Pierre'nin sayılarına, Micic ile karşılık veren Anadolu Efes mücadelenin 27. dakikasını 50-31 önde geçti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, üçüncü periyodu 54-36 önde bitirdi.
Final periyoduna hem boyalı alanda hem dış atışlardaki yüzdeli sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 12 sayıya (47-59) indirdi. Clyburn, M'Baye ve Micic'in sayılarına, Melih Mahmutoğlu, Wilbekin ve Hayes ile karşılık veren Fenerbahçe Beko mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 7 sayıya kadar (57-64) indirmesini bildi.
Müsabakanın son dakikalarında iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadeleyi 71-62 Anadolu Efes kazandı ve kupanın sahibi oldu.
Anadolu Efes kupasını aldı
Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes'in kupasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 71-62 kazanan lacivert-beyazlılar, 13. kez müzesine götüreceği kupayı düzenlenen törenle aldı.
Anadolu Efesli teknik heyete ve oyunculara madalyalarını ve kupayı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.
Kupanın finalisti Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi.
En Değerli Oyuncu ödülü Ziziz'e
Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yeni transferi Ante Zizic seçildi.
Karşılaşmayı 22 sayı ve 25 verimlilik puanıyla tamamlayan Hırvat oyuncu, ödülünü maç sonu düzenlenen törende aldı.
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 13. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak Basketbol Süper Ligi'nde ve THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.