Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,913.80
BTC/USDT
30,880.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ve Belçika finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak

İstanbul

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapılan yarı final maçlarının ardından finalistler belli oldu.

İspanya, Alba Torrens'in 27 sayıyla yıldızlaştığı günün ilk maçında Macaristan'ı 69-60 yendi. Turnuvada 4 şampiyonluğa sahip İspanya, tarihinde 6. kez adını finale yazdırdı.

Türk hakem Kerem Baki'nin de görev yaptığı mücadelede ise Belçika, Fransa'yı 67-63 mağlup etti. Fenerbahçe Alagöz Holding'in Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. 2017 ve 2021'deki turnuvaları üçüncülükle tamamlayan Belçika, tarihinde ilk kez finale kaldı. Son 5 şampiyonanın finalisti Fransa ise bu defa yarı finalde elendi.

Turnuvada İspanya ile Belçika arasında yapılacak final maçı, yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Macaristan ile Fransa'nın karşılaşacağı üçüncülük maçı ise yarın TSİ 18.00'de oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da havlayan köpekten korkarak kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı
Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi
Metro İstanbul yarın işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Bakan Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahasını havadan inceledi
Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik kesimini sonbaharda hizmete açacağız

Benzer haberler

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak

İspanya, aşırı sağın gölgesinde bir ay sonra sandığa gidiyor

H&M İspanya'da 4 bin mağaza çalışanı maaş artışı talebiyle greve gitti

Barcelona'dan Real Madrid'e "ırkçılık" suçlaması

Barcelona'dan Real Madrid'e "ırkçılık" suçlaması
İspanya'da Air Europa hava yolunun pilotları greve gitti

İspanya'da Air Europa hava yolunun pilotları greve gitti
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet