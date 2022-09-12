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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Fatih Erel   | 12.09.2022
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

İstanbul

Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.

14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.

Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

18.15 İspanya - Finlandiya

21.30 Almanya - Yunanistan

14 Eylül Çarşamba:

18.15 Fransa - İtalya

21.30 Slovenya - Polonya

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