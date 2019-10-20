Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit babaları Akçakale'ye gelerek Barış Pınarı Harekatın'a destek veriyor
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

Teröristlerin, Barış Pınarı Harekatı'nda kaçtıkları Tel Abyad'da tahrip ettikleri hastanenin girişine teröristbaşı Öcalan posteri astığı görüldü

Ömer Koparan   | 20.10.2019
YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış Fotoğraf: Ömer Alven/AA

Ankara/Tel Abyad

YPG/PKK'nın Tel Abyad'ta tahrip ettiği hastane

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Tel Abyad ve çevre yerleşimlere sağlık hizmeti veren tek hastaneyi talan ederken binanın önüne astığı elebaşı Abdullah Öcalan posteri dikkati çekiyor. Bina içindeki çekimlerde hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazın artık yerinde olmadığı ve örgüt tarafından çalındığı fark edilirken, hastanenin bazı servislerinin içindekilerle ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği dikkati çekti. ( Ömer Alven - Anadolu Ajansı )

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Tel Abyad ve çevre yerleşimlere sağlık hizmeti veren tek hastaneyi talan ederken, bina önüne astığı teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri dikkati çekiyor.

AA, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Tel Abyad'daki tek hasteneye YPG/PKK'nın verdiği hasarı görüntüledi.

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

Bina içindeki çekimlerde hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazın artık yerinde olmadığı ve örgüt tarafından çalındığı fark edilirken, hastanenin bazı servislerinin içindekilerle ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getirildiği dikkati çekti.

Diğer taraftan, ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat'ın doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde örgütün kullandığı teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri çıkıyor.

Hastaneden elde edilen görüntülerde de binanın girişine teröristbaşının büyük boy fotoğrafının yerleştirildiği göze çarptı.

Tel Abyad'da örgüte ait karargahlarda görüntülenen Öcalan resimleri, YPG ile PKK'nın birbirinden farklı yapılar olmadığının kanıtları olarak kayıtlara geçti.

Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede, hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğinin ve bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

PKK'lılar Tel Abyad Hastanesi'nin malzemelerini yakmış

Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi

Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi
YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı
Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor

Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor