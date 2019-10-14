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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız'

İletişim Başkanı Altun "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz." dedi.

Mehmet Alaca   | 14.10.2019
'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız'

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Suriyeli Kürtlerin terör örgütü PKK ile eşdeğer görülmesinin yanlış olduğunu ve Batılı ülkelerin, vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini vurgulayarak, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz. Ağırlıklı olarak Sünni Arap bölgesi olan Suriye'nin kuzey doğusunu işgal eden teröristler, Marksist-Leninist ideolojilerini yerel halka dayattı ve kurallarına meydan okuyan herkesi sürgün etti veya öldürdü." ifadesini kullandı.

"PKK 'tek parti devletçiği' kurdu"

Altun, Batılı hükümetlerin vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini belirterek, "PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu. PKK'nın, geri dönmeleri durumunda onları öldüreceğinden korkan yüz binlerce Suriyeli Kürt hala Türkiye'de yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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