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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

Betül Yürük   | 12.10.2019
Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

New York

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

ABD, BMGK'ye Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunu ''durdurması'' ve güvenlik kaygılarını ''diplomatik kanallarla'' çözmesi çağrısı yapan bir açıklama teklifinde bulundu.

Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamaya izin vermedi.

AA muhabirinin ulaştığı ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı taslak metinde, ''Türkiye'nin askeri harekatından ve neden olacağı insani ve güvenlik boyutundan endişe duyulduğu'' ve bunun ''DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği'' savunuluyordu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ''güvenli, gönüllü onurlu ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde'' dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ''engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir'' insani erişim sağlaması çağrısı yer alıyor.

Taslak metinde değişiklik 

Suriye'nin ''egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü'' vurgusu yapılan metinde Suriye'deki krizin askeri yollarla değil BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ile çözülebileceği belirtiliyor.

ABD'nin teklif ettiği ortak açıklama metninin dün teklif ettiği metinden farklı olması ise dikkat çekti. Dünkü taslakta Türkiye'ye ''Barış Pınarı Harekatı''nı durdurması çağrısı yapılmazken, bugün böyle bir çağrıda bulunuldu.

Ayrıca ilk metinde Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ''meşru'' olduğu belirtilirken, değişiklik yapılan metinde ''meşru'' ifadesine yer verilmedi.

BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

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