Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız
logo
Gündem

Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Melike Keskin, Zekeriya Karadavut, Aynur Altunışık  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Kumbuzoğlu, hastane önünde açıklama yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."

