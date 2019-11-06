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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

PKK/YPG'li teröristlerden Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 11 saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Mehmet Tosun   | 06.11.2019
PKK/YPG'li teröristlerden Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 11 saldırı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.


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