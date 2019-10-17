Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.
Suriyeli kardeşlerimiz;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019
Korkmayın, zulüm bitiyor!
Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!
🇹🇷 #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 pic.twitter.com/bymuq2Ijth
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi.
"Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in bölgede "sevgi ve şefkatin pınarı olduğu" vurgusu yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.