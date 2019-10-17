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Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.

Burcu Çalık   | 17.10.2019
Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi.

"Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in bölgede "sevgi ve şefkatin pınarı olduğu" vurgusu yer alıyor.

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