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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı iddialarına' yalanlama

Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki, Türkiye'nin bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 10.10.2019
Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı iddialarına' yalanlama

Kudüs

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğinin, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanma çağrısına ilişkin de Maliki, detay vermeksizin Filistin olarak Arap Birliği toplantılarına her zaman katıldıklarını kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, dışişleri bakanları seviyesinde 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Kararın Mısır’ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etmişti.

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