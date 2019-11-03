Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.