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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Selma Kasap   | 03.11.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi. 

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