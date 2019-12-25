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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn’da Noel kutlandı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn’da yaşayan Hristiyanlar, Noel Bayramı'nı kutladı.

Ömer Koparan   | 25.12.2019
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn’da Noel kutlandı Fotoğraf: Hişam El-Homsi/AA

Rasulayn

Rasulayn’da Noel kutlandı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn’da yaşayan Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı'nı kutladı. Kilisedeki ayine katılan vatandaşlar, dualar okudu. ( Hişam El-Homsi - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel için bir araya geldi. 

Öncesinde, kent merkezindeki kiliseleri çam ağaçlarıyla süsleyen Süryani ve Ermeni vatandaşlar, mumlar yakarak dilek tuttu ve dualar okudu.

AA muhabirine açıklama yapan Ziyad Musa isimli Rasulayn sakini, "Bugün Rasulayn Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenledik. İsa'nın doğumunu ayinlerle kutladık. Ayinimizi huzur ve güven içerisinde yaptık. Çok şükür dini vecibelerimizi yerine getirmemize engel olunmuyor." diye konuştu.

Musa, "Türk devletine ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) güvenliğimize, ibadethanelerimize gösterdiği önemden dolayı çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bayramımızı kutlayan Müslüman kardeşlerimize de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Dinimizi güven içerisinde yaşayabiliyoruz, dönün"

Süryani vatandaşlardan Enam Musa da "Bu önemli günde hep birlikte dualar ettik. Ayinlerimizi istediğimiz şekilde huzur içerisinde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, şöyle devam etti:

"Bölgeden çıkmak zorunda hisseden sivillere buradan çağrı yapıyorum. Artık Rasulayn güvenli. Dinimizi güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Dönün. Türk hükümetine ve SMO'ya terör örgütünü bölgeden çıkarttıkları için teşekkür ederim."

YPG/PKK, kiliseleri, karargah ve mühimmat deposu olarak kullanmıştı. Rasulayn, Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO tarafından YPG/PKK işgalinden 12 Ekim'de kurtarılmıştı.

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