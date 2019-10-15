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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı, Haber teyit

Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'üzücü' fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Harekata karşı manipülasyon çabasıyla terör örgütü yanlıları, sosyal medyada savaşlarda çekilmiş "üzücü" fotoğrafları kullandı.

Enes Canlı   | 15.10.2019
Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'üzücü' fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Ankara

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, bölgedeki savaşlarda hayatını kaybedenlerin görüldüğü "üzücü" fotoğraflar, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları "bölgedeki savaşlarda kaydedilmiş üzücü ve yürek yakan" karelerle devam etti.

Yemen'de Ağustos 2016'da çekildiği anlaşıldı

Terör örgütü yanlısı bir hesap, yerde yatan hayatını kaybetmiş çocukların görüldüğü fotoğrafı Rasulayn'da çekildiği yalanıyla sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın aslında, Yemen'de Ağustos 2016'da çekildiği anlaşıldı.

Suriye'de enkaz içindeki bir anne ve çocuğun ölü bedeninin Eylül 2016'da yayımlanmış fotoğrafını yükleyen manipülatör bir hesap, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek dezenformasyon yapmaya çalıştı.

Fotoğrafın aslında Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı

Suriye iç savaşında Esed rejiminin bombalamasıyla yıkılan bir enkazın altında kalan bebeğin ölü bedeninin görüldüğü fotoğrafı dolaşıma sokan bir hesap da görüntüyü, harekat sırasında kaydedilmiş gibi göstermeye çabaladı. Fotoğrafın aslında Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.

Manipülatörler, yine Trump'ı etiketleyerek, Suriyeli bir bebeğin cansız bedeninin enkazdan çıkartılırken görüldüğü yürek parçalayan kareyi "Teşekkürler, sana güvenmek bizi bu hale getirdi" yazısıyla paylaştı. Ancak, fotoğrafı Suriye'de sivil savunma faaliyetleriyle tanınan Beyaz Baretliler'in Kasım 2018'de paylaştığı görüldü.

Terör örgütü yanlısı bir hesap ise Suriyeli hayatını kaybetmiş bir çocuğun yaralı yüzünün portresinin görüldüğü kareyi sosyal medyaya harekat aleyhinde açılan etiketlerle yükledi. Ancak aynı fotoğrafın Kasım 2017'de başka bir mecrada kullanıldığı görüldü.


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