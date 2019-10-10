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Haber teyit

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Barış Pınarı Harekatı'na karşı manipülasyon çabasıyla, terör örgütü yanlıları, sosyal medyada Suriye'deki çatışmalardan "kaçan sivillerin" görüldüğü fotoğrafları kullandı.

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Barış Pınarı Harekatı'na karşı manipülasyon çabasıyla, terör örgütü yanlıları, sosyal medyada Suriye'deki çatışmalardan "kaçan sivillerin" görüldüğü fotoğrafları kullandı.

ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası

ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası

ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası
Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon çabası

Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon çabası

Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon çabası
İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu

Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
Harekat aleyhine dezenformasyon için başka olayların görüntülerini kullandılar

Harekat aleyhine dezenformasyon için başka olayların görüntülerini kullandılar
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Barış Pınarı Harekatı aleyhine AA fotoğrafıyla manipülasyon çabası
12.10.2019

Barış Pınarı Harekatı aleyhine AA fotoğrafıyla manipülasyon çabası

Barış Pınarı Harekatı'na karşı dezenformasyon girişiminde, terör örgütü yanlıları AA'nın Halep'te çektiği fotoğrafı kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştı.

Esed rejiminin varil bombasını, TSK saldırısı gibi gösterdiler
11.10.2019

Esed rejiminin varil bombasını, TSK saldırısı gibi gösterdiler

Terör örgütü YPG/PKK'nın haber ajansı, Esed rejiminin bombardımanına ait görüntüyü, TSK'ye ait gibi gösterdi.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
11.10.2019

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası

Barış Pınarı Harekatı'na karşı dezenformasyon girişimindeki terör örgütü yanlıları, başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları, Trump'ın hesabını etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

AA terör örgütü yandaşlarının yalanlarını ortaya çıkarıyor
10.10.2019

AA terör örgütü yandaşlarının yalanlarını ortaya çıkarıyor

AA, Türkiye'nin güney sınırında Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarının harekata karşı manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerini bir bir ortaya çıkarıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler
10.10.2019

Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler

Greenpeace pankartı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılmaya çalışılan dezenformasyon girişimi, yine sosyal medyada başka bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı.

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