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Barış Pınarı Harekatı aleyhinde fotoğraflarla manipülasyon girişimi
Barış Pınarı Harekatı'na karşı manipülasyon çabasıyla, terör örgütü yanlıları, sosyal medyada Suriye'deki çatışmalardan "kaçan sivillerin" görüldüğü fotoğrafları kullandı.
ABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabasıABD'li yazardan 'ödüllü fotoğrafla' harekat aleyhinde manipülasyon çabası
Barış Pınarı Harekatı aleyhine AA fotoğrafıyla manipülasyon çabası
Barış Pınarı Harekatı'na karşı dezenformasyon girişiminde, terör örgütü yanlıları AA'nın Halep'te çektiği fotoğrafı kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştı.
Esed rejiminin varil bombasını, TSK saldırısı gibi gösterdiler
Terör örgütü YPG/PKK'nın haber ajansı, Esed rejiminin bombardımanına ait görüntüyü, TSK'ye ait gibi gösterdi.
Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Barış Pınarı Harekatı'na karşı dezenformasyon girişimindeki terör örgütü yanlıları, başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları, Trump'ın hesabını etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.
AA terör örgütü yandaşlarının yalanlarını ortaya çıkarıyor
AA, Türkiye'nin güney sınırında Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarının harekata karşı manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerini bir bir ortaya çıkarıyor.
Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler
Greenpeace pankartı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılmaya çalışılan dezenformasyon girişimi, yine sosyal medyada başka bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı.