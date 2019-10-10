10.10.2019

AA terör örgütü yandaşlarının yalanlarını ortaya çıkarıyor

AA, Türkiye'nin güney sınırında Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarının harekata karşı manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerini bir bir ortaya çıkarıyor.