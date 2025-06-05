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Dünya

Elon Musk: Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi

Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan Elon Musk, kendisini eleştiren ABD Başkanı Trump’a, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybeder, Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Senato 51-49 Cumhuriyetçilerde olurdu." dedi.

Hakan Çopur  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Elon Musk: Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi

Washington DC

ABD Başkanı Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor.

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Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlığı görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, görevden ayrıldıktan sonra Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerine Trump bugün ilk kez yanıt vermişti.

Musk, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırlarken kendisiyle ilgili "hayal kırıklığına uğradım" açıklamasını yapan Trump'a, X hesabından anında yanıt verdi.

Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı.

Trump ile Musk arasındaki tartışma, özellikle dünden bu yana giderek büyürken Amerikan medyası da iki isim arasındaki karşılıklı açıklamaları anlık takip edip paylaşıyor.

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamalarda, Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getirerek "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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