Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,354.17
ETH/USDT
2,410.00
BTC/USDT
100,781.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: İsrail'in tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının "kabul edilemez boyutlara ulaştığını, derhal durması ve sivil halkı koruması gerektiğini" söyledi.

Barış Seçkin  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
İtalya Başbakanı Meloni: İsrail'in tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı

Roma

İtalyan "La Verita" gazetesinin etkinliğine katılan Meloni, burada gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Belpietro'nun iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meloni, Orta Doğu'daki savaşı Hamas'ın başlattığını savunduklarını ifade ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına ilişkin ise "İsrail'in tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı, derhal durmalı ve sivil halkı korumalıdır." dedi.

Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazzelilere en çok yardım eden ülkelerden olduğunu kaydetti.

Meloni, Orta Doğu'daki kriz hakkında Körfez ülkeleri ile Gazze için bir plan sunan Arap ülkelerinin kilit oyuncular olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış çabalarına da değinen Meloni, "Rusya'dan gelen sinyaller cesaret verici değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masada olmadığını ve Rusya'nın yeniden uluslararası topluma entegre edilmesi gerektiğini söylediği bir ortamda, Moskova'dan barış yönünde net ve hızlı adımlar beklenirdi ama tam tersi oluyor. Rusya bu tür açılımlara sivil altyapılara yönelik bombalamalarla ve iç propaganda amacı güden müzakere önerileriyle karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalya'nın büyük bir ekonomik güç olduğunu ve ağırlığının bilinmesi gerektiğini dile getirerek, özellikle Avrupa Birliği (AB) içindeki rolünün "Fransa ve Almanya'ya yedek tekerlek olmak olmadığını" söyledi.

Başbakan Meloni, ayrıca iç politikaya ilişkin hafta sonu yapılacak; AB dışındaki ülkelerden gelip İtalya'da yaşayan yabancıların vatandaşlık alması için gereken koşullardan biri olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartındaki sürenin 5 yıla düşürülmesine yönelik referandumda oy kullanmamanın da bir hak olduğunu kaydetti.

Meloni, "İtalya'daki vatandaşlık yasası mükemmel. Bir süredir her yıl en fazla vatandaşlık veren Avrupa ülkeleri arasındayız. Vatandaşlığa erişim hakkınız olduğunda bürokratik süreci hızlandırmak farklı bir şey. Bizi ilgilendiren bir şey ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Ancak İtalya'daki yabancılara vatandaşlık verme süresinin 5 yıla indirilmesine yönelik referandumla katkıda bulunmayacağım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı
Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Emine Erdoğan: Merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz
Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den Gazze çıkışı

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den Gazze çıkışı

İtalya Başbakanı Meloni: İsrail'in tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı

Guterres, BM personelinin öldürülmesinde sorumluluğu olanların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi

Siyonizm karşıtları Viyana'daki "Theodor Herzl" meydanının adını "Gazze" olarak değiştirdi

Siyonizm karşıtları Viyana'daki "Theodor Herzl" meydanının adını "Gazze" olarak değiştirdi
CNN'in ulaştığı bulgular, İsrail'in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri hedef aldığını doğrular nitelikte

CNN'in ulaştığı bulgular, İsrail'in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri hedef aldığını doğrular nitelikte
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Kurban Bayramı'nı soykırım ve açlığın gölgesinde karşılıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Kurban Bayramı'nı soykırım ve açlığın gölgesinde karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet