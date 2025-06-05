Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,354.17
ETH/USDT
2,410.00
BTC/USDT
100,781.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Musk'a "hükümet sözleşmelerini sonlandırma" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısı ile ilgili sert eleştirileri dolayısıyla "gerilim" yaşadığı ABD'li iş insanı Elon Musk'a "hükümet sözleşmelerinin sonlandırılabileceği" tehdidinde bulundu.

Hakan Çopur  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Trump'tan Musk'a "hükümet sözleşmelerini sonlandırma" tehdidi

Washington DC

ABD Başkanı Trump, bugünkü açıklamalarına X hesabından karşılık veren Elon Musk'a Truth Social hesabından tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump ile Musk arasındaki "vergi tasarısı" anlaşmazlığı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı
Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Emine Erdoğan: Merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz
Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor

ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor

Trump'tan Musk'a "hükümet sözleşmelerini sonlandırma" tehdidi

Tesla hisseleri, Trump ile Musk arasındaki gerilimin tırmanmasıyla düştü

Elon Musk: Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi

Elon Musk: Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi
Trump: Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim

Trump: Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim
ABD'nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,5 geriledi

ABD'nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,5 geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet