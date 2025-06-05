Suudi Arabistan, hacı adaylarının Arafat'a intikalinde yapay zekayı başarıyla kullandı
Suudi Arabistan, hacı adaylarının Mekke'den Arafat'a intikalinin yapay zeka kullanılarak başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
İstanbul
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hacı adaylarının, Arafat'a naklinin, modern otobüsler ve "Meşair" treni kullanılarak, belirlenen zaman içinde ve yüksek güvenlik altında gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yapay zekanın kullanıldığı intikal sürecinde, hacı adaylarının sorunsuz bir trafik akışı içinde herhangi bir sıkışıklık yaşamadan kamp alanlarına nakledildiği kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yapay zekadan, kalabalık mekanların tahmini, anlık veri analizi ve kalabalıkların hızlı bir şekilde yönlendirilmesinde faydalanıldığı aktarıldı.
Aynı sistemin, hacı adaylarının, Arafat'tan ayrılması, Müzdelife'ye geçişi ve Mina'da Cemerat bölgesinde şeytan taşlanmasında da kullanılacağı dile getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.