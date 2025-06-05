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Dünya, Yapay zeka

Suudi Arabistan, hacı adaylarının Arafat'a intikalinde yapay zekayı başarıyla kullandı

Suudi Arabistan, hacı adaylarının Mekke'den Arafat'a intikalinin yapay zeka kullanılarak başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Hussien Elkabany, Gülşen Topçu  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Suudi Arabistan, hacı adaylarının Arafat'a intikalinde yapay zekayı başarıyla kullandı

İstanbul

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hacı adaylarının, Arafat'a naklinin, modern otobüsler ve "Meşair" treni kullanılarak, belirlenen zaman içinde ve yüksek güvenlik altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapay zekanın kullanıldığı intikal sürecinde, hacı adaylarının sorunsuz bir trafik akışı içinde herhangi bir sıkışıklık yaşamadan kamp alanlarına nakledildiği kaydedildi.

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Yapay zekadan, kalabalık mekanların tahmini, anlık veri analizi ve kalabalıkların hızlı bir şekilde yönlendirilmesinde faydalanıldığı aktarıldı.

Aynı sistemin, hacı adaylarının, Arafat'tan ayrılması, Müzdelife'ye geçişi ve Mina'da Cemerat bölgesinde şeytan taşlanmasında da kullanılacağı dile getirildi.

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