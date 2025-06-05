Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,354.17
ETH/USDT
2,410.00
BTC/USDT
100,781.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.

Sabri Kesen  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Mekke

Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i Tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.

Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine kafileler halinde yürüyecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Hacı Bülent Mercimek, çok hareketli bir hac dönemi yaşadıklarını belirterek, "İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalıştık. Taş topladıktan sonra şeytan taşlamaya gideceğiz Allah’ın izni ile bu vazifeyi de gerçekleştireceğiz. Hacca gelmek çok güzel bir duygu. Yaşamak lazım." dedi.

Hacı Hasan Oyan da "Arafat'ta inşallah hacı olduk. Vakfemizi yaptık şimdi müzdelifeye geldik. Buradan da Mina'ya büyük şeytanı taşlamaya gideceğiz. Yaşadığımız duyguları tarif etmemiz çok zor inşallah herkes hacı olur." diye konuştu.

Hacı Halil İbrahim Yılmaz ise "Arafat'ta görevimizi yaptık. Müzdelifeye geldik taş topluyoruz. Allah'ın izni ile namazlarımızı kılıp şeytan taşlayacağız. Buradaki duyguları yaşamak lazım. İnşallah hacı olmayı Allah herkese nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı
Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Emine Erdoğan: Merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz
Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti

Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti

Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı

Hacı adaylarının "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a yolculuğu başladı

İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü

İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü
Arafat Vakfe'si için hazırlıklar tamamlandı

Arafat Vakfe'si için hazırlıklar tamamlandı
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet