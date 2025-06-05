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Trump: Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim

ABD Başkanı Trump, vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Elon Musk'ın söylediklerinden büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." dedi.

Hakan Çopur  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Trump: Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.

Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

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Trump, "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

Trump ayrıca, Musk'ın NASA'nın direktörlüğü için bir isim önerdiğini ancak bu kişinin uygun olmadığı için atanmadığını ve Musk'ın bundan da rahatsız olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Musk o kişiyi istiyordu, sanırım çok iyi tanıdığı birini önerdi. Ona saygı duyduğuna eminim ama NASA'yı yönetmek için uygun olmadığını düşündüm. Ayrıca bu kişinin Demokrat olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Musk'ın eleştirilerinin odağındaki vergi kesintisi tasarısını milyarder iş insanının her yönüyle bildiğini ancak ayrılana kadar bu konuda bir şey söylemediğini savunan Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.

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