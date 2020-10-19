MSB: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.
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Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan’a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78’e ulaştı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020