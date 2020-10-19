Euro
9.26
Dolar
7.90
BIST 100
1,199.97
Altın
1,909.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine katılacak olan “Kanuni”, İstanbul Haydarpaşa Limanı önlerine ulaştı
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

MSB: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ettiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 19.10.2020
MSB: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 579 kişi öldü
İtalya'da hükümet Kovid-19 salgınına yönelik yeni tedbirler getirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan savaş suçu işliyor

TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan savaş suçu işliyor

MSB: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon diplomasisi

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon diplomasisi
Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti