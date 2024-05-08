MSB'den "Katar Türk Müşterek Kuvvetleri" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Müşterek Kuvvetlerince düzenlenen askeri eğitim faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, müşterek kuvvetlerin Katar'da gerçekleştirdikleri askeri eğitim çalışmaları yer aldı.
📍#Katar— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2024
Milletimizin güven kaynağı olan kahraman #Mehmetçik, Katar Türk Müşterek Kuvvetleri olarak Katar’da askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. 🇹🇷🇶🇦#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ZP1VyPiE91
Paylaşımda, "Milletimizin güven kaynağı olan kahraman Mehmetçik, Katar Türk Müşterek Kuvvetleri olarak Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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