Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmalarına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Ankara
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.
Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHerakatı🇹🇷 pic.twitter.com/GbYu0aAg0X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.