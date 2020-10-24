Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait kamikaze droneyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronenin teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.
Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.