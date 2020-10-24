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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait kamikaze droneyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 24.10.2020
Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronenin teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.

Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.

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