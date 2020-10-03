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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı.

Ruslan Rehimov   | 03.10.2020
Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

Bakü

Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ermenistan ordusu, dün Terter kentine 2 bin top mermisi atmış, kentte çok sayıda konut ve kamu binası kullanılamaz hale gelmişti.

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