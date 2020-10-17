Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama: Can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere saldırısını kınadı.

Ferdi Türkten   | 17.10.2020
Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama: Can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gence'de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez. Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Gence'de masum sivilleri katleden Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir. Savaş suçu işleyen Ermenistan’ın zulmü karşısında dünya kör ve sağır olsa da biz can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 30 bini geçti
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm
Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Pakistan'da halkın çoğunluğu Kovid-19 önlemlerine ilgisiz
Koronavirüs salgını dünyadaki yoksul sayısını artırabilir

Benzer haberler

Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama: Can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız

Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama: Can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü