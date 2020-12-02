Euro
9.41
Dolar
7.81
BIST 100
1,336.99
Altın
1,830.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım tarihi 'Zafer Günü' ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti.

Ruslan Rehimov   | 02.12.2020
Azerbaycan'da, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım tarihi 'Zafer Günü' ilan edildi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 10 Kasım tarihinin "Zafer Günü" ilan edilmesi ve bu günün her yıl kutlanılması yönünde karar aldı.

Aliyev ayrıca Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başladığı gün olan 27 Eylül'ü de şehitleri "Anma Günü" olarak belirledi.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Bakü'de askeri geçit töreni düzenlenecek

Bakü'de, Azerbaycan ordusunun elde ettiği zafer dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

Başkentteki ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek törende Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar sergilenecek. Törenin tarihi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kan bağışı tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un geçen yıl aralıkta yayıldığına işaret ediyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanacak
Uzmanından 'İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar' önerisi
Keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi

Benzer haberler

Ermeni siyasetçi Liparityan: Rüya görmek, Ermenistan’ın yaşam stratejisidir

Ermeni siyasetçi Liparityan: Rüya görmek, Ermenistan’ın yaşam stratejisidir

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım tarihi 'Zafer Günü' ilan edildi

Azerbaycan'ın zaferinin ardından bölgedeki yeni gerçeklikler

Azerbaycanlılar Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor

Azerbaycanlılar Laçın'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor
Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor

Azerbaycan'da Kovid-19 salgınının etkisi artarak sürüyor
Yıllarca acının simgesi olmuş Dağlık Karabağ'da 'yeni dönem' başladı

Yıllarca acının simgesi olmuş Dağlık Karabağ'da 'yeni dönem' başladı